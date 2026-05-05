ЦАХАЛ сообщил о ликвидации боевиков ХАМАСа на севере Газы

Газа
Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
время публикации: 05 мая 2026 г., 16:47 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 16:47
Ali Hassan/Flash90

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что ВВС нанесли удары по двум группам вооруженных боевиков ХАМАСа, действовавших вблизи израильских сил на севере сектора Газа в районе "желтой черты".

В ходе первого инцидента был атакован отряд вооруженных боевиков. Во втором случае бойцы бригады "А-Махац" (14) обнаружили пятерых боевиков, приближавшихся к позициям ЦАХАЛ.

В обоих случаях ВВС нанесли удары с применением высокоточного вооружения. Большинство боевиков ликвидированы.

