ЦАХАЛ сообщил о ликвидации боевиков ХАМАСа на севере Газы

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что ВВС нанесли удары по двум группам вооруженных боевиков ХАМАСа, действовавших вблизи израильских сил на севере сектора Газа в районе "желтой черты".

В ходе первого инцидента был атакован отряд вооруженных боевиков. Во втором случае бойцы бригады "А-Махац" (14) обнаружили пятерых боевиков, приближавшихся к позициям ЦАХАЛ.

В обоих случаях ВВС нанесли удары с применением высокоточного вооружения. Большинство боевиков ликвидированы.