последняя новость: 17:22
Ближний Восток

Палестинская администрация осудила иранскую агрессию против ОАЭ

время публикации: 05 мая 2026 г., 17:00 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 17:03
Палестинская администрация выступила с резким осуждением иранского удара по жизненно важной инфраструктуре Объединенных Арабских Эмиратов. В заявлении говорится об иранской агрессии против ОАЭ.

"Государство Палестина выражает свою полную солидарность и поддержку ОАЭ, мерам по защите их суверенитета, безопасности и территориальной целостности. Мы выражаем солидарность и поддержку другим странам Залива, а также Иордании, которые подвергались атакам", – цитирует заявление агентство Maan.

"Мы призываем иранскую сторону немедленно прекратить удары, соблюдать принципы международного права и резолюции Совета безопасности ООН, уважать принципы добрососедства и тем самым внести вклад в укрепление безопасности и стабильности региона", – говорится в документе.

Минувшим вечером министерство обороны ОАЭ сообщило, что 4 мая силы противовоздушной обороны страны отразили комбинированную атаку из Ирана: 12 баллистических ракет, 3 крылатые ракеты и 4 беспилотника. В результате атаки трое человек получили ранения средней тяжести.

