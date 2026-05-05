Нетаниягу назвал абсурдом обсуждение мелких деталей в суде, когда на кону – судьба региона

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу явился в суд для допроса после того, как была отклонена его просьба отменить заседание из-за "ситуации в сфере безопасности" и плотного рабочего графика. Также не удалось добиться сокращения заседания.

В начале допроса Нетаниягу обрушился с критикой на сам факт проведения заседания в условиях войны: "За последние сутки я говорил с главами четырех государств, включая президента Трампа, и вы, наверное, понимаете, о чем. С премьером Чехии о проблемах, с которыми мы сталкиваемся в Евросоюзе; а также с Младеновым о Газе, где намечается интересный поворот событий. И это не считая трех совещаний с руководством силовых структур. И вот теперь мы тратим три часа, чтобы обсудить, как я отреагировал на газетный заголовок?".