В Хадере неизвестные открыли огонь в сторону автомобиля, нет пострадавших

В службу вызова полиции поступили сообщения о стрельбе в Хадере. По словам звонивших, неизвестные стреляли в сторону движущегося автомобиля.

На месте происшествия находятся крупные силы полиции, ведется расследование.

Пресс-служба правоохранительных органов уточняет: в этом инциденте не было раненых. По данным предварительного расследования, речь идет об инциденте на криминальной почве.