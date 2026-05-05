В Хадере неизвестные открыли огонь в сторону автомобиля, нет пострадавших
время публикации: 05 мая 2026 г., 16:37 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 16:37
В службу вызова полиции поступили сообщения о стрельбе в Хадере. По словам звонивших, неизвестные стреляли в сторону движущегося автомобиля.
На месте происшествия находятся крупные силы полиции, ведется расследование.
Пресс-служба правоохранительных органов уточняет: в этом инциденте не было раненых. По данным предварительного расследования, речь идет об инциденте на криминальной почве.
Ссылки по теме