Минобороны ОАЭ сообщило об очередной комбинированной атаке из Ирана
время публикации: 05 мая 2026 г., 17:22 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 17:22
Вечером 5 мая министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило об очередной комбинированной атаке из Ирана.
Силы ПВО отражают ракетный удар и атаку с помощью беспилотников.
Взрывы, которые слышны во многих районах страны, являются результатом работы ПВО.
На данный момент не сообщается о материальном ущербе и раненых.
