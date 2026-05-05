Минобороны ОАЭ сообщило об очередной комбинированной атаке из Ирана

Вечером 5 мая министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило об очередной комбинированной атаке из Ирана.

Силы ПВО отражают ракетный удар и атаку с помощью беспилотников.

Взрывы, которые слышны во многих районах страны, являются результатом работы ПВО.

На данный момент не сообщается о материальном ущербе и раненых.