Внимание, розыск: пропала 16-летняя Майя Закен

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 16-летней Майи Закен. Последний раз ее видели 5 мая в 14:20. Существуют серьезные опасения за ее жизнь.

Приметы пропавшей: рост 1.59, стройная. На ней были белая блузка с черным пятном, синие джинсы. Носит очки.

В сообщении полиции отмечается: пропавшая может находиться рядом с 395-м шоссе, возле больницы "Эйтаним".

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, обратиться в полицию по телефону 100 или в отделение полиции в региональном совете Мате-Йегуда по номеру 02-9902385.