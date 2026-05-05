Армия РФ нанесла удар авиабомбами по Запорожью, не менее 12 погибших

Армия РФ нанесла удар по Запорожью управляемыми авиабомбами. Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что погибли не менее 12 человек, еще 16 ранены. Состояние большинства раненых средней тяжести.

"Дым, который поднимается над городом – это вражеская атака по Запорожью. Враг атаковал КАБами несколько предприятий", – написал он в официальном Телеграм-канале.

Вследствие атаки возникли пожары – горели автомобили, магазин. Повреждены жилые дома, станция техобслуживания и автомойка.