МВД Сирии сообщило о раскрытии ячеек "Хизбаллы", планировавших убийства членов правительства
время публикации: 05 мая 2026 г., 19:49 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 19:49
МВД Сирии сообщило во вторник, 5 мая, о раскрытии ячеек террористической группировки "Хизбалла", готовивших серию покушений на членов сирийского правительства.
По данным ведомства, антитеррористические операции проводились одновременно в провинциях Дамаск, Алеппо, Хомс, Тартус и Латакия. Задержанные боевики, по утверждению министерства, проникли на территорию Сирии после прохождения специальной подготовки в Ливане.
У террористов изъято оружие, в том числе готовые к применению взрывные устройства, гранатометы, автоматическое оружие, гранаты, а также специализированное оборудование для слежки.
В МВД назвали операцию "упреждающим ударом по террористическому заговору".
