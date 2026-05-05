МВД Сирии сообщило о раскрытии ячеек "Хизбаллы", планировавших убийства членов правительства

МВД Сирии сообщило во вторник, 5 мая, о раскрытии ячеек террористической группировки "Хизбалла", готовивших серию покушений на членов сирийского правительства.

По данным ведомства, антитеррористические операции проводились одновременно в провинциях Дамаск, Алеппо, Хомс, Тартус и Латакия. Задержанные боевики, по утверждению министерства, проникли на территорию Сирии после прохождения специальной подготовки в Ливане.

У террористов изъято оружие, в том числе готовые к применению взрывные устройства, гранатометы, автоматическое оружие, гранаты, а также специализированное оборудование для слежки.

В МВД назвали операцию "упреждающим ударом по террористическому заговору".