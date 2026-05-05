x
05 мая 2026
|
последняя новость: 20:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 мая 2026
|
05 мая 2026
|
последняя новость: 20:37
05 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

МВД Сирии сообщило о раскрытии ячеек "Хизбаллы", планировавших убийства членов правительства

Сирия
Хизбалла
время публикации: 05 мая 2026 г., 19:49 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 19:49
МВД Сирии сообщило о раскрытии ячеек "Хизбаллы", планировавших убийства членов правительства
AP Photo/Bilal Hussein

МВД Сирии сообщило во вторник, 5 мая, о раскрытии ячеек террористической группировки "Хизбалла", готовивших серию покушений на членов сирийского правительства.

По данным ведомства, антитеррористические операции проводились одновременно в провинциях Дамаск, Алеппо, Хомс, Тартус и Латакия. Задержанные боевики, по утверждению министерства, проникли на территорию Сирии после прохождения специальной подготовки в Ливане.

У террористов изъято оружие, в том числе готовые к применению взрывные устройства, гранатометы, автоматическое оружие, гранаты, а также специализированное оборудование для слежки.

В МВД назвали операцию "упреждающим ударом по террористическому заговору".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 30 апреля 2026

"Кан": несмотря на сложности с контрабандой, "Хизбалла" наращивает свой запас дронов
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 апреля 2026

"Кан": в Сирии арестованы активисты ХАМАСа, "Хизбаллы" и других проиранских группировок
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 апреля 2026

Сирийские СМИ: предотвращен запуск ракет "за пределы страны" ячейкой, связанной с "Хизбаллой"