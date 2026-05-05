05 мая 2026
последняя новость: 09:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Умерла Бахти – "старейшина" слонов в рамат-ганском Сафари

время публикации: 05 мая 2026 г., 09:26 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 09:26
Фото: пресс-служба Сафари

Сафари в Рамат-Гане сообщил о смерти африканской слонихи Бахти, десятилетиями бывшей одной из самых известных обитательниц парка.

Бахти, родившаяся в 1961 году, умерла в возрасте 65 лет – это считается исключительно преклонным возрастом для африканского слона.

В сафари рассказали, что Бахти была в последние годы лидером стада (после смерти слонихи Атари). За свою жизнь она родила пятерых детенышей, а ее потомство насчитывает уже 52 слона. Ее первый детеныш Йоси стал первым слоном, родившимся в Израиле.

В последнее время состояние Бахти ухудшилось, из-за износа хрящей ей было трудно ходить, и ветеринары приняли решение об эвтаназии, чтобы избавить ее от страданий.

