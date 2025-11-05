x
05 ноября 2025
|
последняя новость: 14:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 ноября 2025
|
05 ноября 2025
|
последняя новость: 14:41
05 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Бывший главный военный обвинитель Соломаш освобожден под домашний арест

Судебные решения
Расследование
военная прокуратура
время публикации: 05 ноября 2025 г., 13:59 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 14:04
Бывший главный военный обвинитель Соломаш освобожден под домашний арест
Пресс-служба ЦАХАЛа

Мировой суд в Тель-Авиве отказал в продлении ареста бывшего главного военного обвинителя Матана Соломаша, он освобожден под домашний арест до 10 ноября с залогом 10 тысяч шекелей.

Постановлением суда Соломашу запрещено контактировать с другими фигурантами дела об утечке видеозаписи с базы "Сде-Тейман".

Полиция настаивала на продлении содержания Соломаша под стражей, однако суд ограничился залогом и строгими ограничительными мерами.

Ранее мировой суд в Тель-Авиве продлил срок содержания под стражей Ифат Томер-Йерушалми до 7 ноября, проходящую в качестве подозреваемой по тому же делу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 ноября 2025

Продлен срок содержания под стражей Ифат Томер-Йерушалми