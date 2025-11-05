Бывший главный военный обвинитель Соломаш освобожден под домашний арест

Мировой суд в Тель-Авиве отказал в продлении ареста бывшего главного военного обвинителя Матана Соломаша, он освобожден под домашний арест до 10 ноября с залогом 10 тысяч шекелей.

Постановлением суда Соломашу запрещено контактировать с другими фигурантами дела об утечке видеозаписи с базы "Сде-Тейман".

Полиция настаивала на продлении содержания Соломаша под стражей, однако суд ограничился залогом и строгими ограничительными мерами.

Ранее мировой суд в Тель-Авиве продлил срок содержания под стражей Ифат Томер-Йерушалми до 7 ноября, проходящую в качестве подозреваемой по тому же делу.