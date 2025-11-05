Кнессет отклонил законопроект НДИ о запрете на голосование для дезертиров

Кнессет отклонил законопроект, представленный партией "Наш дом Израиль", увязывающий право на голосование с явкой по повесткам на призывные пункты. 27 депутатов голосовали за законопроект, 69 – "против".

Депутат Кнессета Одед Форер, представлявший законопроект, заявил, что лишение права голоса нарушителей закона – это практика, которая применяется во многих демократических странах, в том числе во многих штатах США.

"Этот законопроект необходим, особенно после 7 октября", – заявил Форер. Он еще раз отметил, что законопроект не направлен против ультраортодоксов. "Он касается всех граждан страны", – подчеркнул Форер и призвал сионистские партии за него голосовать.

В свою очередь министр науки и технологии Гила Гамлиэль ("Ликуд") назвала этот законопроект антидемократическим и заявила, что ему нет места в своде законов государства Израиль.