x
05 ноября 2025
|
последняя новость: 13:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 ноября 2025
|
05 ноября 2025
|
последняя новость: 13:38
05 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Кнессет отклонил законопроект НДИ о запрете на голосование для дезертиров

Призыв ультраортодоксов
НДИ
Кнессет
время публикации: 05 ноября 2025 г., 13:02 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 13:03
Кнессет отклонил законопроект НДИ о запрете на голосование для дезертиров
Yonatan Sindel/Flash90

Кнессет отклонил законопроект, представленный партией "Наш дом Израиль", увязывающий право на голосование с явкой по повесткам на призывные пункты. 27 депутатов голосовали за законопроект, 69 – "против".

Депутат Кнессета Одед Форер, представлявший законопроект, заявил, что лишение права голоса нарушителей закона – это практика, которая применяется во многих демократических странах, в том числе во многих штатах США.

"Этот законопроект необходим, особенно после 7 октября", – заявил Форер. Он еще раз отметил, что законопроект не направлен против ультраортодоксов. "Он касается всех граждан страны", – подчеркнул Форер и призвал сионистские партии за него голосовать.

В свою очередь министр науки и технологии Гила Гамлиэль ("Ликуд") назвала этот законопроект антидемократическим и заявила, что ему нет места в своде законов государства Израиль.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 ноября 2025

Либерман анонсировал внесение законопроекта "Не призываются – не голосуют"