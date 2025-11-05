x
Израиль

Продлен срок содержания под стражей Ифат Томер-Йерушалми

время публикации: 05 ноября 2025 г., 12:34 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 12:58
Продлен срок ареста Ифат Томер-Йерушалми
Oren Ben Hakoon/POOL

Мировой суд в Тель-Авиве продлил срок содержания под стражей Ифат Томер-Йерушалми до 7 ноября.

Судья Шели Кутин постановила в своем решении: "При внимательном изучении следственных действий, которые запланированы, совершенно очевидно, что есть действия, которые могут быть нарушены или сорваны. Это оправдывает продление срока содержания Томер-Йерушалми под стражей".

Бывший лавный военный прокурор Ифат Томер-Йерушалми получила разрешение не присутствовать в зале суда во время рассмотрения просьбы полиции продлить срок ее содержание под стражей. Она мотивировала просьбу тяжелым психологическим состоянием.

Израиль
