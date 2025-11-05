x
Израиль

Отец, признанный виновным в сексуальных преступлениях против дочерей, приговорен к 14 годам тюрьмы

время публикации: 05 ноября 2025 г., 15:31 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 15:35
Отец, признанный виновным в сексуальных преступлениях против дочерей, приговорен к 14 годам тюрьмы
AP Photo/Jean-Francois Badias

Окружной суд Беэр-Шевы приговорил обвиняемого, признанного виновным в совершении развратных действий в отношении двух своих несовершеннолетних дочерей, к 14 годам тюремного заключения, а также к условному дополнительному сроку и выплате компенсации в размере 200 тысяч шекелей.

Из обвинительного заключения следует, что признанный виновным является отцом двух потерпевших и в течение многих лет, когда одной из девочек было от 10 до 14 лет, а другой от 6 до 14 лет, неоднократно совершал развратные действия в отношении них.

Из показаний жертв преступления следует, что процесс реабилитации девочек, как ожидается, будет сложным и трудным и будет продолжаться всю их жизнь, поскольку травма была нанесена их отцом, который должен был защищать их и быть их опорой, отмечает прокуратура.

Сведения о личностях преступника и его жертв запрещены к публикации.

