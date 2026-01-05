x
05 января 2026
Израиль

Стрельба в Нацерете, убиты мужчина и подросток

Мада
Криминал в арабском секторе
Полиция
время публикации: 05 января 2026 г., 18:19 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 19:03
Стрельба в Нацерете, один человек убит и один ранен
Пресс-служба МАДА

В Нацерете в результате стрельбы убит мужчина и подросток. По предварительным сведениям, жертвами стали отец и сын из Турана. В Нацерет они приехали для установки камер наблюдения в одном из районов.

На месте происшествия находятся следователи и криминалисты. Ведется розыск стрелявшего.

Из полиции сообщили, что речь идет о преступлении на криминальной почве.

За пять дней, прошедших с начала 2026 года, в арабском секторе были убиты шесть человек.

