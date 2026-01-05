Стрельба в Нацерете, убиты мужчина и подросток
время публикации: 05 января 2026 г., 18:19 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 19:03
В Нацерете в результате стрельбы убит мужчина и подросток. По предварительным сведениям, жертвами стали отец и сын из Турана. В Нацерет они приехали для установки камер наблюдения в одном из районов.
На месте происшествия находятся следователи и криминалисты. Ведется розыск стрелявшего.
Из полиции сообщили, что речь идет о преступлении на криминальной почве.
За пять дней, прошедших с начала 2026 года, в арабском секторе были убиты шесть человек.
Ссылки по теме