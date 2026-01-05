x
Экономика

Банк Израиля понизил учетную ставку до 4%. Ожидаются еще два снижения ставки до конца года

Банк Израиля
время публикации: 05 января 2026 г., 17:57 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 18:23
Банк Израиля понизил учетную ставку до 4%. Ожидаются еще два снижения ставки до конца года
Yonatan Sindel/Flash90

Председатель Банка Израиля профессор Амир Ярон объявил о снижении учетной ставки на 0,25% с 4,25% до уровня 4%. Снижение учетной ставки произошло второй раз подряд.

Банк Израиля ожидает еще два снижения учетной ставки в течение 2026 года, и, таким образом, в последнем квартале года учетная ставка может составить 3,5%.

По словам главы Банка Израиля, с момента последнего решения по учетной ставке снизилась инфляция. По прогнозам аналитиков, в первом квартале 2026 года она снизится до целевого диапазона. Шекель укрепился на 3,1% по отношению к доллару и на 1,5% по отношению к евро. Улучшилась ситуация на рынке труда, в частности за счет уменьшения количества пропущенных работниками дней из-за призыва на резервистскую службу, а также за счет снижения темпов роста зарплат в бизнес-секторе. Отмечается высокий уровень активности в строительной отрасли. Премия за риск по Израилю сохраняется на уровне, близком к довоенному.

Примерно полтора месяца назад Банк Израиля объявил о первом снижении учетной ставки почти за два года – с 4,5% до 4,25%. При этом в одном из интервью профессор Амир Ярон сказал, что в ближайшем будущем не стоит ждать нулевых учетных ставок, которые существовали до эпидемии коронавируса.

