Ближний Восток

Слухи о покушении на аш-Шараа. МВД Сирии опубликовал опровержение

Сирия
Фейки
время публикации: 05 января 2026 г., 18:51 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 18:51
Слухи о покушении на аш-Шараа. МВД Сирии опубликовал опровержение
AP Photo/Omar Sanadiki

В понедельник, 5 января, в сирийских соцсетях появились сообщения о "происшествии в сфере безопасности" и покушении на президента Ахмада аш-Шараа. В некоторых сообщениях содержались отсылки к официальным источникам, но без активных линков на них.

Пресс-секретарь МВД Сирии Нураддин эль-Баба заявил, что распространяемая информация не соответствует действительности. "Некоторые платформы распространили не соответствующие действительности сведения о якобы имевшем место инциденте в сфере безопасности, который был направлен против президента и ряда руководящих лиц. Эти публикации сопровождались поддельными заявлениями, ложно приписанными официальным структурам. Мы категорически опровергаем эти публикации", – говорится в заявлении.

Ближний Восток
