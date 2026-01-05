Слухи о покушении на аш-Шараа. МВД Сирии опубликовал опровержение

В понедельник, 5 января, в сирийских соцсетях появились сообщения о "происшествии в сфере безопасности" и покушении на президента Ахмада аш-Шараа. В некоторых сообщениях содержались отсылки к официальным источникам, но без активных линков на них.

Пресс-секретарь МВД Сирии Нураддин эль-Баба заявил, что распространяемая информация не соответствует действительности. "Некоторые платформы распространили не соответствующие действительности сведения о якобы имевшем место инциденте в сфере безопасности, который был направлен против президента и ряда руководящих лиц. Эти публикации сопровождались поддельными заявлениями, ложно приписанными официальным структурам. Мы категорически опровергаем эти публикации", – говорится в заявлении.