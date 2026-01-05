x
Пресса

Die Zeit: разведка Германии прослушивала телефонные переговоры президента США

США
Германия
Скандалы
время публикации: 05 января 2026 г., 17:27 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 17:27
Die Zeit: разведка Германии прослушивала телефонные переговоры президента США
AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) прослушивала телефонные разговоры президента США, которые велись с борта самолета Air Force One. Об этом написала газета Die Zeit по итогам собственного расследования.

По данным издания, прослушивание велось во время президентства Барака Обамы и было прекращено в 2014 году решением ведомства канцлера. В материале говорится, что перехват разговоров стал возможен из-за уязвимости шифрования связи самолета: в Air Force One использовались для связи около десятка частот, которые были известны BND.

В заметке отмечается, что действия BND могли иметь политические последствия, поскольку США не входили в официальный перечень стран, по которым разведка должна была вести сбор информации. По данным Die Zeit, разрешение на такую операцию не запрашивалось, канцлер Ангела Меркель не была об этом поставлена в известность.

Согласно публикации, стенограмма разговоров Обамы имелась в единственном экземпляре, после знакомства узкого круга руководства BND, она уничтожалась. Полученные сведения затем учитывались при составлении оценки общей позиции Соединенных штатов, которая передавалась в канцелярию канцлера.

В статье говорится, что в 2014 году газета Süddeutsche Zeitung написала о прослушивании телефонных переговоров Хиллари Клинтон, после чего глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер распорядился прекратить подобную практику.

Пресса
