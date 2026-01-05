Нетаниягу на "заседании 40 подписей": "Возможно, мы на пороге решающего момента"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу выступил на так называемом "заседании 40 подписей" – когда 40 депутатов Кнессета требуют от премьер-министра выступить перед парламентом и ответить на прямые вопросы.

Нетаниягу пытался использовать назначенное на понедельник по инициативе оппозиции заседание в Кнессете, чтобы существенно сократить свое очередное выступление перед судом, но суд отказал в этой просьбе, указав, что "40 подписей" собираются в 16:00, и это не может быть оправданием завершения показаний в 14:00, как того хотел премьер.

Глава правительства ожидаемо начал свое выступление перед Кнессетом с описания результатов своей поездки в США, отметив, что это была его шестая встреча "с его близким другом и другом всего Израиля" – всего за год с начала нынешней каденции Трампа на президентском посту. Нетаниягу подчеркнул, что с каждой встречей укрепляется партнерство между Израилем и США, и в настоящий момент уровень сотрудничества тесный и эффективный, как никогда раньше.

По словам Биньямина Нетаниягу, "президент Трамп подчеркнул нашу общую приверженность разоружению ХАМАСа и демилитаризации Газы". "Мы много обсуждали также необходимость вернуть последнего заложника из Газы – Рана Гвили, – продолжил премьер, – Мы вернули 254 заложника. Я пригласил семью Гвили присоединиться ко мне на встрече с президентом Трампом, и это был очень волнующий момент".

Далее глава правительства перешел к теме Ирана, отметив, что "народное восстание в Иране только началось и очень значительно расширилось", и произошло это в период переговоров Нетаниягу с Дональдом Трампом в США.

"Что касается Ирана, президент Трамп и я выразили жесткую позицию. Мы не позволим Ирану восстановить свою промышленность баллистических ракет и, тем более, не позволим ему возобновить ядерную программу, по которой мы нанесли тяжелый удар в ходе операции "Народ как лев", – подчеркнул премьер. – Наша общая позиция по Ирану остается неизменной: никакой возможности обогащения урана, вывоз всего обогащенного урана за пределы страны и непрерывный контроль над ядерными объектами".

"Мы в Израиле солидарны с борьбой иранского народа и его стремлением к свободе и справедливости, – подчеркнул премьер, вернувшись к теме антиправительственных мятежей в Иране. – Вполне возможно, сейчас мы на пороге решающего момента, когда иранский народ возьмет свою судьбу в свои руки".