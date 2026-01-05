x
05 января 2026
|
последняя новость: 19:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 января 2026
|
05 января 2026
|
последняя новость: 19:20
05 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ наносит удары по объектам "Хизбаллы" и ХАМАСа в Ливане

Ливан
Война с ХАМАСом
Война с "Хизбаллой"
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 05 января 2026 г., 18:14 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 18:14
ЦАХАЛ наносит удары по объектам "Хизбаллы" и ХАМАСа в Ливане
AP Photo/Hussein Malla

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по объектам "Хизбаллы" и ХАМАСа в Ливане.

Ранее глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке опубликовал предупреждение для жителей Ливана: "Срочное предупреждение для жителей населенных пунктов Кафр-Хатта и Айн ат-Тина. В ближайшее время Армия обороны Израиля нанесет удар по военной инфраструктуре террористической организации "Хизбалла", который призван противостоять запрещенным попыткам группировки возобновить свою деятельность в этих двух районах".

Источники в Ливане передают, что ударами с воздуха разрушены два здания в деревнях Айн ат-Тина и Аль-Манара в западной части долины Бекаа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 января 2026

ЦАХАЛ приказал жителям двух деревень на юге Ливана эвакуироваться
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 января 2026

822-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии