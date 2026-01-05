ЦАХАЛ наносит удары по объектам "Хизбаллы" и ХАМАСа в Ливане

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по объектам "Хизбаллы" и ХАМАСа в Ливане.

Ранее глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке опубликовал предупреждение для жителей Ливана: "Срочное предупреждение для жителей населенных пунктов Кафр-Хатта и Айн ат-Тина. В ближайшее время Армия обороны Израиля нанесет удар по военной инфраструктуре террористической организации "Хизбалла", который призван противостоять запрещенным попыткам группировки возобновить свою деятельность в этих двух районах".

Источники в Ливане передают, что ударами с воздуха разрушены два здания в деревнях Айн ат-Тина и Аль-Манара в западной части долины Бекаа.