Из-за нехватки помощниц воспитателя в Тель-Авиве закрыли 88 детских садов

В Тель-Авиве из-за острого дефицита кадров были закрыты 88 детских садов, из них 40 детских садов – в системе специального образования ("хинух меюхад"). Эти данные были озвучены в понедельник, 5 января, на заседании парламентской комиссии по статусу ребенка.

В соответствии с оценкой Центра местной власти, система дошкольного образования даже не отслеживает ситуацию с дефицитом кадров в детских садах: в 2022 году в системе не хватало около 3000 помощниц воспитательниц и сотен воспитательниц, а более свежих данных попросту нет.

В муниципалитете Тель-Авива – Яффо не смогли открыть 88 детских садов, поскольку они не были укомплектованы достаточным количеством воспитательниц и помощниц воспитательниц (с соответствующей квалификацией и доплатой способных занять ставку воспитательницы).

В тех случаях, когда муниципалитеты все же открывают детские сады, нехватка кадров все равно влияет на их работу: сокращается время пребывания детей в детских садах, временно или постоянно, или же детские сады работают лишь часть недели.