Комиссия по законодательству потребовала от представителей прокуратуры явиться на заседние

Комиссия Кнессета по законодательству проголосовала за предложение обязать представителей прокуратуры явиться на заседание, посвященное делу генерал-майора Ифат Томер-Йерушалми.

Помимо прочего, комиссия требует прибытия юридического советника правительства, государственного прокурора, а также главы следственно-разведывательного отдела полиции.

Пять депутатов проголосовали за это предложение. Голосовавших против не было, так как депутаты от оппозиции бойкотируют заседание комиссии.

Решение комиссии передано представителям Управления государственной службы. По заявлению главы комиссии Симхи Ротмана, если представители прокуратуры не изменят своего решения не являться на заседании комиссии, в вечерние часы состоится еще одно заседание комиссии, в ходе которого будет принято решение об "административных санкциях" в отношении должностных лиц, игнорирующих Кнессет.

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара не принимает участия в совместном заседании в Кнессете законодательной комиссии и комиссии по иностранным делам и обороне.

Данное заседание посвящено теме предотвращения конфликта интересов при расследовании в отношении бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми, а также расследованию лжесвидетельских деклараций, поданных в Верховный суд.

На заседание не пришел и руководитель следственного управления.