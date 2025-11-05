Баарав-Миара не примет участия в заседании в Кнессете по поводу дела Томер-Йерушалми

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара не примет участия в совместном заседании в Кнессете законодательной комиссии и комиссии по иностранным делам и обороне, которое состоится утром 5 ноября.

Данное заседание будет посвящено теме предотвращения конфликта интересов при расследовании в отношении бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми, а также расследованию лжесвидетельских деклараций, поданных в Верховный суд.

На заседание, как ожидается, не придет и руководитель следственного управления.