В районе Эйлата перехвачен беспилотник, запущенный из Йемена

Военные сообщили об успешном перехвате в районе Эйлата беспилотника, запущенного из Йемена. По их словам, повтор сигнала тревоги в городе был связан с работой системы ПВО.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в городской черте обнаружены обломки. К месту направляются силы безопасности и саперы. Будет проверено, связаны ли обнаруженные обломки с последним инцидентом.

Пресс-служба полиции сообщила, что в черте города упали обломки ракеты системы ПВО.

Сообщений о пострадавших или причиненном ущербе не поступало.