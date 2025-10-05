В Бейтар-Илите при строительстве сукки тяжело травмирован ребенок

В ночь на 5 октября в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн-Керем" был доставлен девятилетний мальчик, получивший тяжелую черепно-мозговую травму в результате падения при строительстве сукки в Бейтар-Илите.

Пострадавший был доставлен в больницу без сознания, его состояние тяжелое и нестабильное, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".