x
05 октября 2025
|
последняя новость: 06:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 октября 2025
|
05 октября 2025
|
последняя новость: 06:14
05 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Бейтар-Илите при строительстве сукки тяжело травмирован ребенок

время публикации: 05 октября 2025 г., 01:22 | последнее обновление: 05 октября 2025 г., 05:25
В Бейтар-Илите при строительстве сукки тяжело травмирован ребенок
Пресс-служба МАДА

В ночь на 5 октября в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн-Керем" был доставлен девятилетний мальчик, получивший тяжелую черепно-мозговую травму в результате падения при строительстве сукки в Бейтар-Илите.

Пострадавший был доставлен в больницу без сознания, его состояние тяжелое и нестабильное, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook