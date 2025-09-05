x
05 сентября 2025
|
последняя новость: 17:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 сентября 2025
|
05 сентября 2025
|
последняя новость: 17:07
05 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Гуш-Эционе после сноса незаконного форпоста вспыхнула драка, пострадал израильтянин

время публикации: 05 сентября 2025 г., 16:27 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 16:56
Поселение Мецад
Фото: Википедия.

В пятницу, 5 сентября, днем, возле поселения Мецад в Гуш-Эционе 22-летний израильтянин получил легкую травму головы во время столкновения с работниками гражданской администрации, пишет "Седьмой канал". Один из работников, араб, нанес ему удар железным прутом, сообщает "Исраэль а-Йом".

Парамедики МАДА оказали пострадавшему медицинскую помощь на месте, после чего он был доставлен в больницу, состояние мужчины оценивается врачами как легкое. Силы безопасности задержали нападавшего.

Источник в силах безопасности отметил, что речь не идет о теракте. По его словам, машина с 20 израильскими работниками гражданской администрации, которые только что завершили снос незаконного форпоста, была атакована десятками евреев, протестовавших против сноса.

На месте вспыхнуло ожесточеннлое столкновение..

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook