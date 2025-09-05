В Гуш-Эционе после сноса незаконного форпоста вспыхнула драка, пострадал израильтянин

В пятницу, 5 сентября, днем, возле поселения Мецад в Гуш-Эционе 22-летний израильтянин получил легкую травму головы во время столкновения с работниками гражданской администрации, пишет "Седьмой канал". Один из работников, араб, нанес ему удар железным прутом, сообщает "Исраэль а-Йом".

Парамедики МАДА оказали пострадавшему медицинскую помощь на месте, после чего он был доставлен в больницу, состояние мужчины оценивается врачами как легкое. Силы безопасности задержали нападавшего.

Источник в силах безопасности отметил, что речь не идет о теракте. По его словам, машина с 20 израильскими работниками гражданской администрации, которые только что завершили снос незаконного форпоста, была атакована десятками евреев, протестовавших против сноса.

На месте вспыхнуло ожесточеннлое столкновение..