Двухлетний ребенок получил тяжелые травмы в Тель-Шеве

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев поступил вызов из Тель-Шевы, где маленький ребенок упал с высоты.

Малыша с тяжелой черепно-мозговой травмой доставили в местную клинику, и персонал вызвал бригаду МАДА.

Оказав пострадавшему, мальчику в возрасте около двух лет, неотложную помощь, медики отвезли его в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве в тяжелом состоянии.