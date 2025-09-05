x
05 сентября 2025
|
последняя новость: 13:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 сентября 2025
|
05 сентября 2025
|
последняя новость: 13:12
05 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Двухлетний ребенок получил тяжелые травмы в Тель-Шеве

время публикации: 05 сентября 2025 г., 12:12 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 12:15
Двухлетний ребенок получил тяжелые травмы в Тель-Шеве
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев поступил вызов из Тель-Шевы, где маленький ребенок упал с высоты.

Малыша с тяжелой черепно-мозговой травмой доставили в местную клинику, и персонал вызвал бригаду МАДА.

Оказав пострадавшему, мальчику в возрасте около двух лет, неотложную помощь, медики отвезли его в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве в тяжелом состоянии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 августа 2025

В Негеве грузовик насмерть сбил маленького ребенка
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 августа 2025

Двухлетнюю девочку забыли в машине в Негеве, ребенок погиб
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 июля 2025

В Негеве перевернулся квадроцикл, тяжело травмирован ребенок