Двухлетний ребенок получил тяжелые травмы в Тель-Шеве
время публикации: 05 сентября 2025 г., 12:12 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 12:15
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев поступил вызов из Тель-Шевы, где маленький ребенок упал с высоты.
Малыша с тяжелой черепно-мозговой травмой доставили в местную клинику, и персонал вызвал бригаду МАДА.
Оказав пострадавшему, мальчику в возрасте около двух лет, неотложную помощь, медики отвезли его в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве в тяжелом состоянии.
