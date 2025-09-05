700 дней войны: протесты по всему Израилю

В пятницу, 5 сентября 2025 года, в 700-й день с "черной субботы" 7 октября, семьи похищенных и поддерживающие их борьбу за освобождение близких призвали израильтян по всей стране выйти на улицы и поддержать требования к руководству страны.

В обращении Штаба семей похищенных сказано: "Государство Израиль – на судьбоносном перепутье: полная потеря курса или победа и восстановление. Все зависит от одного смелого решения". В Штабе утверждают, что расширение военной операции на город Газа ставит под угрозу заложников – живых и погибших, тела которых могут исчезнуть и никогда не вернуться домой для погребения.

Штаб семей похищенных призывает к заключению всеобъемлющей сделки по освобождению всех заложников и завершению войны: "Сядьте за стол переговоров немедленно и не вставайте, пока не появится "белый дым" и не будет согласовано возвращение всех заложников и завершение войны".

В пятницу в 15:00 на Площади Похищенных в Тель-Авиве начнется церемония встречи субботы – 101-я по счету с начала войны. Штаб семей похищенных напоминает, что в секторе Газы продолжают удерживать 48 заложников, из них менее 20 остаются в живых. Операция ЦАХАЛа в городской черте Газы, подчеркивают в Штабе, это реальная угроза для удерживаемых в туннелях выживших и для тел погибших.

В Штабе требуют от главы правительства Биньямина Нетаниягу, министра обороны Исраэля Каца и начальника Генштаба ЦАХАЛа Эяля Замира провести срочную встречу с семьями похищенных. Семьи требуют объяснений, как будет гарантирована безопасность их близких во время военных действий в Газе.