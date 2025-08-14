Двухлетнюю девочку забыли в машине в Негеве, ребенок погиб
время публикации: 14 августа 2025 г., 16:46 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 17:00
Девочку в возрасте около двух лет забыли в запертой машине в поселке Ароэр в Негеве. Ребенок без сознания был доставлен в поликлинику "Меухедет", где была констатирована ее смерть.
По уточненной информации, опубликованной службой скорой помощи "Маген Давид Адом", в поликлинику девочку доставили без сознания, с ожогами и симптомами теплового удара. Попытки реанимации оказались безуспешными.
Сообщается, что девочка находилась в запертом автомобиле в критически жаркую погоду – в поселке Ароэр температура воздуха достигает сегодня 38 градусов – довольно длительное время. В МАДА сообщают, что девочке было четыре года.
