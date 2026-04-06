"Они лишены чувства ответственности". Министры раскритиковали решения БАГАЦа

На заседании военно-политического кабинета, состоявшегося 5 апреля, министры подвергли крайне резкой критике юридическую систему страны.

Поводом для критики стали решения Высшего суда справедливости (БАГАЦ) по поводу демонстраций против войны и по поводу допустимого числа участников церемонии благословления коэнов, состоявшейся у Стены Плача. В то время, как по решению БАГАЦа, в демонстрациях в Тель-Авиве могут принимать участие до 600 человек, в церемонии у Стены Плача, по решению того же БАГАЦа, могут принимать участие до 100 человек.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что ему непонятны мотивы судебной системы. "Не понимаю, чем руководствовался суд. Они создают ситуацию, при которой создается впечатление, что все открыто и дозволено. Я хочу донести до судебной системы, что решает командование тыла, а у суда нет полномочий вмешиваться", - сказал глава правительства.

Министр юстиции Ярив Левин заявил, что правительство должно принять решение, согласно которому у БАГАЦа нет полномочий принимать окончательные решения по этому вопросу. "Решения должно принимать командование тыла, а не суд. Полиция должна прислушиваться к распоряжениям службы тыла и выполнять их, ограничивая мероприятия. Недопустимо, чтобы суд игнорировал распоряжения военных структур. Они абсолютно безответственные люди. Если в результате падения ракеты пострадают люди, это будет на нашей ответственности", - заявил Левин.

Министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что согласен с тем, что сказал министр юстиции с небольшой поправкой. "Я согласен с Яривом кроме лишь того, что с моей точки зрения, решает правительство, а не командование тыла. Мы политическое руководство, и мы имеем более широкий охват доводов и мотивировок", - сказал Саар.

Представитель прокуратуры Шарон Афек сказал, что суд не принял окончательного решения, и дополнительное обсуждение состоится 9 апреля. "Мы находимся на скользкой дорожке, куда нас поставили судьи", - прервал его министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.