В Тегеране ликвидирован командир подразделения спецопераций "Кудс" Асгар Бакери

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что ВВС Израиля по точному наведению военной разведки АМАН в ночь на понедельник нанесли точечный удар в Тегеране, ликвидировав Асгара Бакери, который возглавлял подразделение специальных операций "Силы Кудс" (840 подразделение) с 2019 года.

В последние годы Бакери занимал ряд высоких должностей в "Кудс" и продвигал многочисленные усилия по нанесению ударов по израильским и американским целям по всему миру. Он координировал и продвигал террористическую деятельность против Государства Израиль, в том числе через операции, проводившиеся на территории Израиля, Сирии и Ливана.

Подразделение "Кудс" под его командованием занималось организацией атак против действующих в буферной зоне в Сирии израильских военнослужащих с использованием сирийских боевиков, ранее служивших в армии Асада.

Бакери и его заместитель Мохаммад Реза Ансари лично руководили этой деятельностью. Кроме того, Бакери начал направлять попытки переправки военных средств из Ирана на территорию Государства Израиль.