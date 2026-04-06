До конца недели занятия в школах продлятся в удаленном режиме

Министерство просвещения объявило, что 9 и 10 апреля занятия будут проходить в том же режиме, что и в предпраздничный период в том случае, если не будет изменений в распоряжениях командования тыла.

Из министерства просвещения также передали, что взвешивается возможность постепенного возвращения к фронтальной учебе, когда на первом этапе готовится проект обучения по группам от 30 до 50% учащихся.

Окончательные решения будут приняты после совещания, которое проведет премьер-министр Биньямин Нетаниягу с министром просвещения Йоавом Кишем, министром обороны Исраэлем Кацем и министром финансов Бецалелем Смотричем.