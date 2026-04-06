"Хизбалла" продолжает обстрелы и атаки с помощью беспилотников

Продолжаются обстрелы и атаки с помощью беспилотников на севере Израиля. Сигналы тревоги в населенных пунктах на "линии противостояния" звучат с интервалом в несколько минут.

В 18:37 тревога в Идмите, Араб аль-Арамшэ, Ханите, Яаре.

В 18:40-18:47 в связи с угрозой атаки БПЛА и обстрела сигналы тревоги были активированы в Ироне, Ханите, Шломи, Бецете, Рош а-Никра.