Сирены в центре Израиля, ракетные обстрелы из Ирана. Тяжело травмирована пожилая женщина

Тревога "Цева адом" трижды прозвучала в центре Израиля. ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Ирана. Работает система ПРО.

Судя по имеющимся данным, ракеты с кассетной боевой частью были выпущены из района Доруда (центрально-западный Иран) и из района Исфахана (центральный Иран).

Первая ракета была перехвачена, вторая успела выпустить кассетную боевую часть.

Зафиксированы падения суббоеприпасов или фрагментов ракет в Холоне, Тель-Авиве и Бней-Браке.

МАДА: сведений о раненых не поступало, оказана помощь нескольким травмированным по пути в убежища и людям в состоянии нервного шока. В Тель-Авиве женщина примерно 90 лет получила тяжелую травму головы в результате падения с лестницы по пути в убежище, она в бессознательном состоянии доставлена в больницу "Ихилов".