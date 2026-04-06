06 апреля 2026
|
последняя новость: 04:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 апреля 2026
|
06 апреля 2026
|
последняя новость: 04:33
06 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Сирены в центре Израиля, ракетные обстрелы из Ирана. Тяжело травмирована пожилая женщина

Война с Ираном
Цева адом
время публикации: 06 апреля 2026 г., 03:25 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 04:20
Тревога в центре Израиля, ракетный обстрел из Ирана
Chaim Goldberg/Flash90

Тревога "Цева адом" трижды прозвучала в центре Израиля. ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Ирана. Работает система ПРО.

Судя по имеющимся данным, ракеты с кассетной боевой частью были выпущены из района Доруда (центрально-западный Иран) и из района Исфахана (центральный Иран).

Первая ракета была перехвачена, вторая успела выпустить кассетную боевую часть.

Зафиксированы падения суббоеприпасов или фрагментов ракет в Холоне, Тель-Авиве и Бней-Браке.

МАДА: сведений о раненых не поступало, оказана помощь нескольким травмированным по пути в убежища и людям в состоянии нервного шока. В Тель-Авиве женщина примерно 90 лет получила тяжелую травму головы в результате падения с лестницы по пути в убежище, она в бессознательном состоянии доставлена в больницу "Ихилов".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook