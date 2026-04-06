06 апреля 2026
Сирены в центре Израиля. Ракетный обстрел из Ирана

Цева адом
время публикации: 06 апреля 2026 г., 06:49 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 07:33
В 06:49 сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Гуш-Дане, а-Шароне, Ярконе, Шфеле, Самарии.

Судя по имеющимся данным, ракета была выпущена из района Доруда (центрально-западный Иран).

После перехвата иранской ракеты с кассетной боеголовкой около 07:00 поступили сообщения о падении боеприпасов и осколков в 15 различных районах центра Израиля, включая Тель-Авив, Рамат-Ган, Петах-Тикву и Бней-Брак.

В Петах-Тикве была ранена 32-летняя женщина. Служба МАДА доставила пострадавшую в больницу "Бейлинсон". Ее состояние оценивается как тяжелое.

