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Израиль

Военнослужащих инженерного подразделения обвиняют в издевательствах над новобранцами

Расследование
ЦАХАЛ
военная прокуратура
время публикации: 06 августа 2026 г., 09:39 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 09:49
Военнослужащих инженерного подразделения обвиняют в издевательствах над новобранцами
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Военнослужащих инженерного подразделения обвиняют в издевательствах над новобранцами
Olivier Fitoussi/Flash90

Военная прокуратура предъявила обвинения семерым военнослужащим инженерного подразделения ЦАХАЛа, которых подозревают в систематическом насилии и унижениях новобранцев. Обвиняемые находятся под арестом более полутора месяцев.

Военный корреспондент "Кан" Кармела Менаше назвала это дело одним из наиболее тяжелых случаев издевательств, рассматривавшихся военной юстицией в последние годы.

Согласно обвинительному заключению, молодых военнослужащих избивали кулаками, прикладами и палками, распыляли им в лицо перцовый газ, запирали в комнатах и туалетах, обливали отбеливателем и моющими средствами, после чего заставляли принимать душ. Некоторых отправляли спать в складских помещениях, по другим стреляли из пневматического оружия.

Один из видов наказания назывался "гитлеры" и заключался в многократных ударах носками армейских ботинок по голеням.

В обвинении говорится, что в течение трех ночей молодых солдат после отбоя запирали в комнате, избивали и заставляли молчать. Многие пострадавшие не обращались за медицинской помощью, опасаясь мести и новых издевательств со стороны старослужащих.

Разбирательство в отношении семерых обвиняемых продолжится в военном суде.

Израиль
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