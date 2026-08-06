Военнослужащих инженерного подразделения обвиняют в издевательствах над новобранцами

Военная прокуратура предъявила обвинения семерым военнослужащим инженерного подразделения ЦАХАЛа, которых подозревают в систематическом насилии и унижениях новобранцев. Обвиняемые находятся под арестом более полутора месяцев.

Военный корреспондент "Кан" Кармела Менаше назвала это дело одним из наиболее тяжелых случаев издевательств, рассматривавшихся военной юстицией в последние годы.

Согласно обвинительному заключению, молодых военнослужащих избивали кулаками, прикладами и палками, распыляли им в лицо перцовый газ, запирали в комнатах и туалетах, обливали отбеливателем и моющими средствами, после чего заставляли принимать душ. Некоторых отправляли спать в складских помещениях, по другим стреляли из пневматического оружия.

Один из видов наказания назывался "гитлеры" и заключался в многократных ударах носками армейских ботинок по голеням.

В обвинении говорится, что в течение трех ночей молодых солдат после отбоя запирали в комнате, избивали и заставляли молчать. Многие пострадавшие не обращались за медицинской помощью, опасаясь мести и новых издевательств со стороны старослужащих.

Разбирательство в отношении семерых обвиняемых продолжится в военном суде.