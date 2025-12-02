x
Мансур Аббас: "Мы не станем помогать коалиции утверждать закон о призыве"

Мансур Аббас: "Мы не станем помогать коалиции утверждать закон о призыве"
Глава партии РААМ Мансур Аббас заявил, что не намерен помогать коалиции в проведении закона о призыве.

"Мы не станем в какой-либо форме помогать нынешней коалиции проводить этот законопроект", – заявили в РААМ.

Накануне глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил на заседании фракции, что коалиция ведет постоянные переговоры с арабскими фракциями об оказании поддержки в том, что касается утверждения этого законопроекта.

