06 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
06 января 2026
06 января 2026
06 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Израильская операция в университете "Бир-Зейт": палестинцы пишут об 11 пострадавших

Университеты
время публикации: 06 января 2026 г., 15:01
Wikipedia.org. Фото: Ahmad Sandouka

В ходе операции израильских служб безопасности в палестинском университете "Бир-Зейт" в районе Рамаллы, по утверждениям представителей "Красного Полумесяца", пострадали не менее 11 человек.

Палестинские источники ранее сообщили, что израильские военные проводят рейд в университете "Бир-Зейт": они отозвали с лекций профессора, которому приказали сопровождать их.

Вокруг израильских солдат начали собираться студенты, начались беспорядки, в ходе которых израильские силы применили вначале средства для разгона демонстраций, включая слезоточивый газ, а затем начали стрелять.

Палестинские источники утверждают, что применялась стрельба на поражение боевыми патронами, в результате чего не менее пяти человек получили огнестрельные ранения. Остальные шестеро пострадали от вдыхания газа.

ЦАХАЛ к настоящему моменту не комментировал инцидент.

Израиль
