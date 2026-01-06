Израильская операция в университете "Бир-Зейт": палестинцы пишут об 11 пострадавших

В ходе операции израильских служб безопасности в палестинском университете "Бир-Зейт" в районе Рамаллы, по утверждениям представителей "Красного Полумесяца", пострадали не менее 11 человек.

Палестинские источники ранее сообщили, что израильские военные проводят рейд в университете "Бир-Зейт": они отозвали с лекций профессора, которому приказали сопровождать их.

Вокруг израильских солдат начали собираться студенты, начались беспорядки, в ходе которых израильские силы применили вначале средства для разгона демонстраций, включая слезоточивый газ, а затем начали стрелять.

Палестинские источники утверждают, что применялась стрельба на поражение боевыми патронами, в результате чего не менее пяти человек получили огнестрельные ранения. Остальные шестеро пострадали от вдыхания газа.

ЦАХАЛ к настоящему моменту не комментировал инцидент.