Мир

В Энтеббе будет установлен памятник Йони Нетаниягу

Африка
Израиль
время публикации: 22 февраля 2026 г., 09:00 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 09:08
В Энтеббе будет установлен памятник Йони Нетаниягу
Flash90

Начальник генерального штаба вооруженных сил Уганды Мухузи Кайнерубаба, сын угандийского президента, сообщил, что в Международном аэропорту Энтеббе будет установлен памятник Йони Нетаниягу, который в 1976 году командовал бойцами "Сайерет Маткаль" в ходе операции по освобождению заложников в Энтеббе.

Нетаниягу стал единственным погибшим в ходе операции израильским военнослужащим. "Чтобы укрепить узы крови между Угандой и Израилем, скоро мы откроем статую на том самом месте, где он погиб. Йони был братом премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Да благословит господь наши страны", – написал Кайнерубаба в социальных сетях.

Напомним: 26 июня 1976 года палестинские террористы захватили лайнер авиакомпании Air France с 248 пассажирами и угнали его в Уганду, где правил диктатор Иди Амин. Они потребовали освобождения десятков своих сообщников и провели селекцию, отделив еврейских пассажиров от остальных, которых вскоре отпустили. Экипаж остался с заложниками.

В Израиле было принято решение о проведении операции по их освобождению, несмотря на то, что Уганда находится в 4000 километрах от еврейского государства. Она была проведена 4 июля. Погибли три заложника и командир группы освобождения подполковник Йони Нетаниягу.

Операция в Энтеббе вернула израильтянам утраченную после Войны Судного дня 1973 году веру в свою армию. Но что еще важнее – все евреи мира восприняли ее как личный триумф, как гарантию, что еврейское государство сможет защитить их от нового Холокоста.

