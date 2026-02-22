Олимпиада. Бобслей. Израильская четверка дисквалифицирована

Стало известно о дисквалификации израильской мужской четверки (Бобслей). Решение принял НОК Израиля.

После двух заездов израильтяне (пилот Адам Эдельман) занимали 24-е место.

Дисквалификация не связана с политикой, сообщает "Исраэль а-Йом".

Сегодня состоятся третий и четвертый заезды. После них определятся чемпионы и призеры олимпиады.

Израильтяне хотели заменить перед решающими заездами одного из членов экипажа. Однако, замена разрешена во время соревнований только из-за травмы или болезни спортсмена.

Один из членов экипажа заявил о своем плохом самочувствии.

Позже спортсмен признался главе делегации, что не болен. Было принято решение о дисквалификации экипажа.

В заявлении НОК говорится: "Сегодня вечером руководители израильской делегации на Олимпийских играх получили информацию о том, что члены команды по бобслею потребовали заменить одного из участников ненадлежащим образом, не соответствующим стандартам, ожидаемым от олимпийских спортсменов, и не отвечающим олимпийским ценностям. По этой причине было принято решение не допускать команду по бобслею к участию в завтрашних соревнованиях".