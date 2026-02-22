x
22 февраля 2026
|
последняя новость: 09:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 февраля 2026
|
22 февраля 2026
|
последняя новость: 09:24
22 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Бобслей. Израильская четверка дисквалифицирована

Бобслей
Скандалы в спорте
Зимняя Олимпиада 2026
Спорт/важное
время публикации: 22 февраля 2026 г., 08:07 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 08:30
Олимпиада. Бобслей. Израильская четверка дисквалифицирована
AP Photo/Alessandra Tarantino

Стало известно о дисквалификации израильской мужской четверки (Бобслей). Решение принял НОК Израиля.

После двух заездов израильтяне (пилот Адам Эдельман) занимали 24-е место.

Дисквалификация не связана с политикой, сообщает "Исраэль а-Йом".

Сегодня состоятся третий и четвертый заезды. После них определятся чемпионы и призеры олимпиады.

Израильтяне хотели заменить перед решающими заездами одного из членов экипажа. Однако, замена разрешена во время соревнований только из-за травмы или болезни спортсмена.

Один из членов экипажа заявил о своем плохом самочувствии.

Позже спортсмен признался главе делегации, что не болен. Было принято решение о дисквалификации экипажа.

В заявлении НОК говорится: "Сегодня вечером руководители израильской делегации на Олимпийских играх получили информацию о том, что члены команды по бобслею потребовали заменить одного из участников ненадлежащим образом, не соответствующим стандартам, ожидаемым от олимпийских спортсменов, и не отвечающим олимпийским ценностям. По этой причине было принято решение не допускать команду по бобслею к участию в завтрашних соревнованиях".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 февраля 2026

Олимпиада. Бобслей. Двойки. Чемпионками стали Лаура Нольте и Дебора Леви
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 февраля 2026

Олимпиада. Бобслей. Второй заезд прерван после аварии австрийцев
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 февраля 2026

Олимпиада. Бобслей. Четверки. После первого заезда израильтяне на 25-м месте
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 февраля 2026

Олимпиада. Швейцарские телевизионщики оскорбили израильского спортсмена