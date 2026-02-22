Саграда Фамилия увенчалась крестом: самый высокий храм мира достиг максимальной отметки

В Барселоне установлен крест на главной башне самой высокой церкви в мире – католическом храме Святого семейства – Саграда Фамилия. С 17-метровым белым крестом высота башни Иисуса Христа составила 172,5 метра.

"Сегодня наступил день, которого мы с нетерпением ждали. Все прошло хорошо, очень хорошо", – заявил главный архитектор строительства Жорди Фаули. Освящение башни запланировано на 10 июня. СМИ сообщают о возможном участии в церемонии папы Льва XIV. Ватикан это не подтверждает.

Первый камень храма был заложен еще в 1882 году. Первоначально архитектором был Франсиско дель Вильяр, которого уже через год сменил Антонио Гауди, в корне изменивший проект. Его неоднократно критиковали за долгострой, на что зодчий отвечал: "Мой заказчик не спешит".

Еще одна причина затяжек со строительством – строительство полностью финансируется из частных пожертвований. Входной билет в храм стоит 30 евро. В 2024 году было продано 4,8 миллиона билетов. Как ожидается, строительство продолжится еще по меньшей мере 10 лет.

Отметим, что растягивающееся на века строительство – не редкость, когда речь идет о соборах. Так, строительство Кельнского собора было начато в 1242 году и завершилось в 1880 – с трехвековым перерывом, связанном с Реформацией.