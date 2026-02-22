Запуск лунной миссии Artemis II отложен из-за проблемы с подачей гелия

Запуск пилотируемой лунной миссии Artemis II, который планировался на 6 марта, отложен из-за выявленной проблемы с подачей гелия в двигательной установке верхней ступени ракеты SLS. Об этом сообщил администратор NASA Джаред Айзекман, подчеркнув, что неполадка обнаружена недавно в ходе рутинной проверки телеметрии.

По данным NASA, речь идет о прерывании потока гелия в Interim Cryogenic Propulsion Stage (ICPS) – промежуточной криогенной двигательной установке. Эта проблема не была выявлена во время недавней генеральной репетиции, поэтому агентство рассматривает вариант отката ракеты со стартового комплекса обратно в сборочный цех для диагностики и ремонта, что "почти наверняка" сдвинет старт за пределы мартовского окна.

Гелий используется для поддержания давления в топливных баках и нормальной работы систем во время старта. Перебои в его подаче могут сделать запуск небезопасным. NASA ожидает обновленный план работ и новые ориентиры по датам запуска.

Artemis II – первый пилотируемый полет программы Artemis: корабль Orion с экипажем из трех американских астронавтов и одного канадского должен совершить облет Луны и вернуться на Землю (миссия рассчитана примерно на десять дней).