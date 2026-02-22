x
22 февраля 2026
Израиль

Около Эйлата замечена китовая акула

Эйлат
Красное море
Животные
время публикации: 22 февраля 2026 г., 09:39 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 09:43
Около Эйлата замечена китовая акула
Кадр из видео управления парков и заповедников Израиля/Омри Омаси

В воскресенье, 22 февраля, в Эйлатском заливе была замечена китовая акула длиной около 5 метров, сообщил местный муниципалитет.

Акулу заметили спасатели на северном побережье, которые вышли в море, чтобы убедиться, что это китовая акула, не представляющая опасности для людей.

Подобные "гости" довольно редко появляются у берегов Эйлата.

Китовая акула – самая крупная рыба в мире, она не опасна для человека. В Израиле, как и в мире, китовые акулы внесены в список охраняемых видов, этому виду грозит опасность исчезновения.

Самая крупная особь, когда-либо пойманная, была длиной 12,65 метра и весом более 21,5 тонны. Сообщения о более крупных китовых акулах не нашли подтверждения.

