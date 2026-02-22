x
Спорт

Муай-тай. Израильтянин нокаутировал турка-антисемита

Смешанные единоборства
Спорт/важное
время публикации: 22 февраля 2026 г., 08:34 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 09:00
Агават А-Шем Гордон
One championship/Wikipedia

В Литве состоялся турнир ММА и муай-тай UTMA 17/

Израильтянин Агават А-Шем Гордон техническим нокаутом победил турка Али Коюнчжу.

В первом раунде израильтянин дважды жестко пробил по ногам, несколько раз отправлял соперника в нокдаун. Во втором раунде турецкий боец начал заметно терять темп, получил множество травм и не смог продолжить, бой был остановлен.

Бой получил широкую огласку в прессе.

Турецкий боец, известный пропалестинскими взглядами, отказался пожать руку израильтянину на предтурнирной церемонии.

Агават А-Шем Гордон выступает в весовой категории до 60 кг.

Он победитель юниорского чемпионата мира по кикбоксингу 2022 года и бронзовый призер молодежного чемпионата мира по кикбоксингу 2023 года, победитель юношеского чемпионата Израиля 2022 года,

Агават А-Шем Гордон начал заниматься боевыми единоборствами в возрасте 7 лет. Он занимался в клубе Silapa Thai Gym в Маалот-Таршихе.

Первый профессиональный бой израильский спортсмен провел 3 июля 2025 года в турнире ONE Muay Thai.

Агават А-Шем Гордон победил во всех 11 поединках в профессиональном ММА. После победы над турком он заявил, что следующая цель – стать чемпионом промоушена.

