ОАЭ объявили о срыве крупной кибератаки на свою инфраструктуру

Совет по кибербезопасности Объединенных Арабских Эмиратов сообщил в субботу, 21 февраля, что национальная система киберзащиты страны успешно отразила систематические кибератаки террористического характера.

Согласно сообщению, атаки были направлены против цифровой инфраструктуры и ключевых секторов экономики ОАЭ с целью дестабилизации государства и нарушения работы жизненно важных служб.

По данным совета, атаки включали попытки проникновения в сети, внедрение программ-вымогателей и проведение организованных фишинговых кампаний против национальных платформ.

Помимо этого, злоумышленники использовали искусственный интеллект для создания сложных наступательных инструментов.