Удэ призвал арабские партии объединиться

Глава партии ХАДАШ Айман Удэ выступил на конференции в Гиват Хавива. Удэ призвал к созданию единого списка, объединяющего все арабские партии.

"Я не намерен участвовать в выборах, но 2026 год – это год выборов. Я призываю РААМ, ТААЛ и БАЛАД пойти вместе. Давайте объединимся, наберем 17 мандатов. Так мы своими собственными руками станем фактором, который не позволит правительству Нетаниягу, Бен-Гвира Смотрича остаться у власти", - заявил Удэ.

Заявление Удэ последовало на фоне продолжающихся переговоров о создании объединенного арабского списка. Если эти переговоры не приведут к успеху, не исключается создание списка РААМ-ТААЛ, объединяющего партии Мансура Аббаса и Ахмада Тиби. На прошлой неделе Тиби заявил в интервью "Кешет", что "желание свалить это отвратительное правительство подталкивает нас к шагам, которые мы не были готовы делать ранее". В политической системе полагают, что речь идет о возможности того, что Тиби и Аббас порекомендуют какого-либо кандидата на пост премьер-министра, чего арабские партии почти никогда не делали ранее, а также дадут возможность нынешней оппозиции привести правительство к присяге и в отсутствие 61 мандата у сионистских партий.