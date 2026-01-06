x
Израиль

В пятницу вернутся дожди, ожидаются наводнения в Негеве и Иудейской пустыне

Заповедники/парки
Дожди
Наводнение
время публикации: 06 января 2026 г., 13:05 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 13:05
Miriam Alster/FLASH90

Управление природы и парков опубликовало предварительное предупреждение в связи с ожидающимися в конце недели сильными дождями. Согласно прогнозу Метеорологической службы Израиля, в пятницу, 9 января, существует опасность наводнений в Иудейской пустыне, в районе Мертвого моря, а также на севере и на западе Негева.

В Управлении подчеркивают: категорически запрещено заходить пешком или въезжать на транспорте в русла рек и ручьев, где идет поток воды во время дождей, до полного снижения уровня воды. Нарушение этого запрета опасно для жизни.

Также запрещено приближаться к кромке русла во время паводка из-за риска обрушения берега.

По вопросам безопасных маршрутов и мест для прогулок рекомендуется перед выходом уточнять информацию в телефонном центре Управления природы и парков по телефону *3639 или в мессенджере WhatsApp.

