Спорт
Спорт

Олимпиада. Знаменосцем сборной Израиля на церемонии закрытия будет Барнабас Селлеш

Зимняя Олимпиада 2026
время публикации: 22 февраля 2026 г., 10:40 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 10:40
Олимпиада. Знаменосцем сборной Израиля на церемонии закрытия будет Барнабас Селлеш
AP Photo/Rebecca Blackwell

Сегодня состоится церемония закрытия олимпиады 2026 года.

Знаменосцем сборной Израиля выбран горнолыжник Барнабас Селлеш, участвовавший в четырех видах соревнований.

В Милане у Израиля была самая большая сборная за историю зимних олимпиад - 9 спортсменов.

Впервые израильтяне выступали в бобслее и лыжных гонках.

