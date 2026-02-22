Олимпиада. Знаменосцем сборной Израиля на церемонии закрытия будет Барнабас Селлеш

Сегодня состоится церемония закрытия олимпиады 2026 года.

Знаменосцем сборной Израиля выбран горнолыжник Барнабас Селлеш, участвовавший в четырех видах соревнований.

В Милане у Израиля была самая большая сборная за историю зимних олимпиад - 9 спортсменов.

Впервые израильтяне выступали в бобслее и лыжных гонках.