Олимпиада. Знаменосцем сборной Израиля на церемонии закрытия будет Барнабас Селлеш
время публикации: 22 февраля 2026 г., 10:40 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 10:40
Сегодня состоится церемония закрытия олимпиады 2026 года.
Знаменосцем сборной Израиля выбран горнолыжник Барнабас Селлеш, участвовавший в четырех видах соревнований.
В Милане у Израиля была самая большая сборная за историю зимних олимпиад - 9 спортсменов.
Впервые израильтяне выступали в бобслее и лыжных гонках.
