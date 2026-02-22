NYP: в США открылся первый магазин палестинской литературы

В Лос-Анджелесе открылся первый в США магазин палестинской литературы. Как сообщает The New York Post, он получил название "Арбузные книги". Арбуз в силу своей цветовой гаммы стал символом палестинского движения.

Владельцы называют это "культурным актом сопротивления". "Только представьте – тысяча книг о Палестине и других ведущих освободительную борьбу, и все под одной крышей", – заявила директор магазина, активистка Мари Назаль.

Это второй магазин "Арбузные книги" в мире. Первый находится в столице Иордании Аммане. "Мы приносим наше видение в США, распространяем международный культурный проект, укорененный в палестинской жизни, истории и воображении. Мы защищаем то, что мир хочет стереть", – говорится в заявлении культурного центра Holy Ground, где расположен магазин.

На полках можно увидеть такие книги, как "Изобретение еврейского народа" Шломо Занда и "Деколонизация Израиля, освобождение Палестины" Джеффа Хальпера.

Магазин станет также клубом: здесь будут организовываться вечера поэзии, кинопоказы, круглые столы, презентации, собираться пожертвования на расширение деятельности. Все сборы за первые выходные магазин обещает направить благотворительной столовой в Газе, "помогающей людям сохранить любовь и достоинство во время геноцида".