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Израиль

В Иерусалиме проходит акция протеста "харедим" против прокладки трамвайной линии

Харедим
Акции протеста
время публикации: 06 июля 2026 г., 22:41 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 22:41
В Иерусалиме проходит акция протеста "харедим" против прокладки трамвайной линии
Yonatan Sindel/Flash90

На улице Бар-Илан в Иерусалиме проходит акция протеста представителей ультраортодоксальной общины против прокладки трамвайной линии. Демонстранты перекрывали проезжую часть, а также проникли на строительную площадку.

Полиция приступила к разгону демонстрантов.

По данным СМИ, ущерб, причиненный ультраортодоксальными демонстрантами за несколько лет строительства трамвайной линии, оценивается в 6 миллионов шекелей.

Израиль
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