В Иерусалиме проходит акция протеста "харедим" против прокладки трамвайной линии
время публикации: 06 июля 2026 г., 22:41 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 22:41
На улице Бар-Илан в Иерусалиме проходит акция протеста представителей ультраортодоксальной общины против прокладки трамвайной линии. Демонстранты перекрывали проезжую часть, а также проникли на строительную площадку.
Полиция приступила к разгону демонстрантов.
По данным СМИ, ущерб, причиненный ультраортодоксальными демонстрантами за несколько лет строительства трамвайной линии, оценивается в 6 миллионов шекелей.