В Иерусалиме проходит акция протеста "харедим" против прокладки трамвайной линии

На улице Бар-Илан в Иерусалиме проходит акция протеста представителей ультраортодоксальной общины против прокладки трамвайной линии. Демонстранты перекрывали проезжую часть, а также проникли на строительную площадку.

Полиция приступила к разгону демонстрантов.

По данным СМИ, ущерб, причиненный ультраортодоксальными демонстрантами за несколько лет строительства трамвайной линии, оценивается в 6 миллионов шекелей.