Отборочный турнир чемпионата мира по баскетболу. Хорваты разгромили сборную Израиля
время публикации: 06 июля 2026 г., 23:03 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 23:03
В последнем матче первого отборочного этапа чемпионата мира по бускетболу хорваты разгромили сборную Израиля 103:75.
Из этой группы во второй этап вышли сборные Германии, Хорватии и Израиля.
После 10 минут 25:12, 20 - 47:31, 30 - 74:51.
Ям Мадар набрал 21 очко и сделал 4 передачи.
Лидер хорватов Ивица Зубац сделал "дабл-дабл" (18 + 10 подборов).
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