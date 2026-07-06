Отборочный турнир чемпионата мира по баскетболу. Хорваты разгромили сборную Израиля

В последнем матче первого отборочного этапа чемпионата мира по бускетболу хорваты разгромили сборную Израиля 103:75.

Из этой группы во второй этап вышли сборные Германии, Хорватии и Израиля.

После 10 минут 25:12, 20 - 47:31, 30 - 74:51.

Ям Мадар набрал 21 очко и сделал 4 передачи.

Лидер хорватов Ивица Зубац сделал "дабл-дабл" (18 + 10 подборов).